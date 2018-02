Verlosung zum St. Patrick’s Day 2018

Rund um den 17. März wird wieder auf Irlands Nationalheiligen angestoßen – der Kultur Joker verlost die passende Ausstattung

Kein anderer nationaler Feiertag wird in mehr Ländern der Welt zelebriert als der St. Patrick’s Day. Mehr als 70 Millionen Menschen auf sechs Kontinenten feiern zu Ehren des Schutzpatrons von der grünen Insel.



Flüsse wie der Chicago River erscheinen in grün, berühmte Gebäude wie das Empire State Building oder der Schiefe Turm von Pisa werden grün angestrahlt. Echte Fans färben sogar das irische Nationalgetränk, die meisten genießen aber ihr Guinness im original rubin-roten Look. Unter dem Motto „Let’s get together!“ sorgt Irland traditionsreiche Biermarke auf jeden Fall für Stimmung – ob bei Paraden, Musikfestivals oder in den vielen Irish Pubs, wie dem Freiburger McNamara’s.

Echte Fans sind sich einig: Ein kleines Detail macht den Feiertag erst perfekt – der St. Pat’s Hat. Wer Glück hat, ergattert einen der kultigen Guinness-Hüte im St. Patrick’s Day Design auf der Parade in München, in einem der vielen Irish Pubs in Deutschland oder auch im Handel. Denn zum ersten Mal gibt es in diesem Jahr den Hut als Zugabe zu jedem gekauften Sixpack Guinness – allerdings nur, solange der Vorrat reicht. Was auch nicht fehlen darf: das irische Kleeblatt, das keinesfalls als vierblättriger Glücksbote daherkommt, sondern als klassische Variante mit drei Blättern. Diese steht ebenfalls in enger Beziehung zum Heiligen Patrick. Die drei Blätter sind ein Symbol für die heilige Dreifaltigkeit. Denn der Legende nach hat St. Patrick als einer der ersten „Missionare“ das Christentum nach Irland gebracht. Ursprünglich kam der Schutzpatron aber aus Wales, wo er vermutlich im vierten Jahrhundert geboren wurde. Über ihn ranken sich viele Legende und Sagen, zum Beispiel soll er Irland von Schlangen befreit haben. Der 17. März ist vermutlich sein Todestag, der in Irland er als kirchlicher und weltlicher Feiertag begangen wird. Weltweit vereint er Iren und Irland-Fans. In diesem Sinne: Sláinte!

Aufgepasst: Der Kultur Joker verlost drei St. Patrick’s Day-Ausstattungen, bestehend aus einem Guinness-Hut im aktuellen St. Patrick’s Day-Look, einem schwarzen Guinness-Rucksack sowie einem verschließbaren Guinness-Becher.

Um an der Verlosung teilzunehmen, senden Sie uns eine E-Mail an gewinnspiel@kulturjoker.de mit dem Stichwort “St. Patrick´s Day 2018″, Ihrer Telefonnummer und Ihrer Adresse. Einsendeschluss ist der 08. März 2018. Wir wünschen viel Glück und viel Spaß am St. Patrick´s Day!