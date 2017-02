Verlosung zum St. Patrick’s Day Deutschland wird grün – Irland-Fans feiern St. Patrick’s Day

Es grünt so grün und das schon kurz vor Frühlingsanfang. Am 17. März heißt es wieder vielerorts: Ein Hoch auf St. Patrick. Mit Paraden, Festivals, Live-Musik in den Irish Pubs und einem frischgezapften Guinness lassen Iren und Irland-Fans in ganz Deutschland den Nationalheiligen hochleben. Der Kultur Joker verlost drei St. Patrick’s Day-Party-Sets. In München, Berlin, Düsseldorf und anderen Städten erscheinen markante Gebäude ebenfalls in Grün. Für alle, die wie die Iren mit Musik und frisch gezapftem Guinness feiern möchten, sind die Party-Hochburgen München und Dresden perfekt. Aber auch im Irish Pub O’Kellys in Freiburg wird kräftig Party gemacht. Aufgepasst: Der Kultur Joker verlost drei St. Patrick’s Day-Ausstattungen, bestehend aus einem schwarzen Guinness Polo-Shirt, einem Guinness-Hut im aktuellen St. Patrick’s Day Look, einer Guinness-Küchenschürze und einem praktischen Magnet-Flaschenöffner. Um an der Verlosung teilzunehmen, senden Sie uns eine E-Mail an gewinnspiel@kulturjoker.de mit dem Stichwort “St. Patrick´s Day 2017″ und Ihrer Telefonnummer und Adresse. Einsendeschluss ist der 10. März 2017. Wir wünschen viel Glück und viel Spaß am St. Patrick´s Day! Im Gespräch: Funny van Dannen, Sänger und Gitarrist » Einen Kommentar schreiben

Event Eintragen Unsere Printmedien Anzeigen: