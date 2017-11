Mit Schutzhelm in die Opern-Baustelle „Hoffmanns Erzählungen“ von Jacques Offenbach am Theater Freiburg „Wozu Dichter in dürftiger Zeit?“, steht auf dem Schild, das ein Schauspieler vor Vorstellungsbeginn auf der Bühne des Freiburger Theaters hochhält. Das Hölderlin-Zitat soll Jacques Offenbachs Oper „Hoffmanns Erzählungen“, die der neue, aus Oberhausen gekommene Intendant Peter Carp und seine Musiktheaterdramaturgin Tatjana Beyer am Eröffnungswochenende des Hauses platziert hat, in die Gegenwart holen und grundsätzliche Fragen zum Thema Literatur und Politik stellen. Dafür hat man mit dem französischen Künstlerkollektiv Le Lab um die beiden Regisseure Jean-Philippe Clarac und Olivier Deloeuil ein Team aus Bordeaux geholt, das Oper dezidiert als politische Kunst versteht. Offenbachs heterogene, nicht vollendete Künstleroper als Vorlage für ein Nachdenken über Politik und Kunst? Keine schlechte Ausgangsposition für einen spannenden Musiktheaterabend. Aus den vielen verschiedenen Quellen, die erst nach dem Tod von Offenbach entdeckt wurden, hat man eine eigene Freiburger Fassung erstellt, die zusätzliches musikalisches Material enthält. Vor allem aber wurden viele Texte von Novalis bis Galina Rymbo hinzugefügt, die die beiden Schauspieler Stefanie Mrachacz und Thieß Brammer im weißen Overall und mit Schutzhelm vortragen. Sätze wie „Die Poesie wird im Bett gemacht – wie die Liebe“, „Bedenkt, dass alle Universitäten hier auf Blut gebaut sind“ oder „Zu schreiben, zu sprechen ist kein Luxusgut“ werden kombiniert mit einem Ausschnitt aus Bob Dylans Rede anlässlich der Verleihung des Literatur-Nobelpreises, in dem er über die Bedeutung von Songs räsoniert. Die Bandbreite reicht von grotesk bis zu poetisch, von sozialkritisch bis utopisch. Eine Collage, die im Kontext der Oper nicht nur beliebig wirkt, sondern auch immer wieder eingreift ins ohnehin schon fragile Werk. Übergänge werden keine geschaffen. Überhaupt wirkt dies eher wie ein Brainstorming als ein schlüssig ausgearbeitetes Konzept. Zwischen Musik und Text entsteht keine unmittelbare Beziehung. Die Oper wird zur Baustelle. So gesehen erhält auch der Schutzhelm eine ganz neue Bedeutung. „Hoffmanns Erzählungen“ erzählen nichts, sondern stellen nur Fragen, reißen an und dekonstruieren die Handlung. Wie in einem Labor wird die Oper seziert und analysiert, aber die einzelnen Bestandteile dann zu keinem neuen Ganzen zusammengefügt. Le Lab schafft auch mit der sterilen, weiß gekachelten Bühne keinen Raum für Musik. Hier trinken die in rote Uni-T-Shirts gesteckten Studenten Freiburger Pilsener (Lokalbezug!), hier spielt man auch die fantastischen Binnenakte mit den drei Frauenfiguren, ohne dabei Atmosphäre zu entfalten. Glücklicherweise lässt sich das Philharmonische Orchester Freiburg unter Fabrice Bollon nicht von dieser emotionalen Kälte anstecken, sondern lässt eine farbige, sehr plastische Interpretation entstehen, die die gesamte Bandbreite zwischen Studentenlied und sinnlicher Barcarolle im Venedig-Akt umfasst. Der für den erkrankten Rolf Romei kurzfristig eingesprungene Sébastien Guèze gibt einen lyrischen Hoffmann, der aber über genügend dramatische Reserven verfügt, um der Verzweiflung des Dichters Ausdruck zu verleihen. Mit Juan Oroczo hat er einen markigen, im Fortissimo etwas zu grob singenden Gegenspieler (Lindorf, Coppélius, Miracle, Dapertutto), der mit seinem Pelzmantel in fast allen Rollen ein wenig nach Zuhälter aussieht. Großartig die bis in höchste Höhen brillant gestaltete Olympia von Samantha Gaul! Solen Mainguené macht aus der todgeweihten Sängerin Antonia eine starke Frau mit großer dramatischer Wucht. Juanita Lascarro ist eine klangsinnliche Giulietta, Roberto Gionfriddo (Andrès, Cochenille, Frantz, Pitichinaccio) ein omnipräsenter Diener mit verstörender Komik. Mit den bewährten Kräften Jin Seok Lee (Luther, Crespel) und Anja Jung (Stimme der Mutter) sind weitere Nebenrollen hervorragend besetzt. Der Chor (Einstudierung: Norbert Kleinschmidt, Bernhard Moncado) agiert bis auf den intonatorisch wackeligen A-Cappella-Beginn der Männer im fünften Akt souverän und trotz relativ kleiner Besetzung durchaus klanggewaltig. Und gibt sich Mühe, dem keimfreien Ambiente ein wenig Leben einzuhauchen. Niklaus (mit betörendem Mezzo: Inga Schäfer) wird am Ende wieder zur Muse und streift seinen Theater-Overall über. Und der tote Hoffmann steht auf und schüttelt ein paar Hände. Georg Rudiger Die nächsten Vorstellungen: 2./5./16./24. November, 1./8./22./25. Dezember 2017, Theater Freiburg. Möglichkeiten und Gefahren künstlicher Intelligenz Eine Reise gegen das Vergessen » Einen Kommentar schreiben

Unsere Printmedien Anzeigen: