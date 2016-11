Mikrokredite helfen Andenbewohnern

Soziale Geldanlage schafft Einkommen für benachteiligte Menschen in Ecuador

Der 55-jährige Ecuadorianer Rafael Morales ist ein Selfmademan. An die 50 farbenfrohe Hängematten fertigt er pro Woche in seiner kleinen Werkstatt. Die Webtechnikhat er sich von Freunden beibringen lassen. Sein großer Stolz: ein elektrischer Webstuhl. Den Kredit dafür bekam er vom Oikocredit-Partner Santa Anita, einer Spar- und Kreditgenossenschaft in den nördlichen Anden.

Anders als viele andere Banken ist Santa Anita im ländlichen Raum tätig. Für ihre Kreditsachbearbeiter bedeutet das längere Wege auf schlechten Straßen, für das Finanzinstitut ein höheres Risiko: Wetterkapriolen und Schädlinge können bei landwirtschaftlichen Kunden schnell eine Ernte zunichtemachen. Aber genau auf dem Land ist auch die soziale Wirkung am größten. Denn trotz guter Wirtschaftsentwicklung und steigenden staatlichen Sozialausgaben lebt heute noch rund ein Viertel der ecuadorianischen Gesamtbevölkerung unter der Armutsgrenze. In ländlichen Gebieten sind es sogar über 40 Prozent. Ausgleich tut Not.

Oikocredit – über 40 Jahre erfolgreich in Menschen investieren

Globale Gerechtigkeit und mehr Chancengleichheit, das sind auch die Antreiber der Kreditgenossenschaft Oikocredit. Schon seit 1975 sorgt Oikocredit dafür, dass das Kapital ihrer AnlegerInnen dort ankommt, wo es dringend benötigt wird: bei Menschen in Entwicklungsländern. Derzeit werden rund 800 soziale Unternehmen rund um den Globus finanziert. So können Kleinkredite an Menschen wie Rafael Morales vergeben werden, Kaffeegenossenschaften können größere Investitionen stemmen oder Fabriken bezahlbare Solarlampen für Haushalte ohne Stromanschluss produzieren. Das verbessert für Millionen von Menschen die Zukunftsperspektiven in ihrer Heimat. In Ecuador hat Oikocredit derzeit rund 50 Millionen Euro investiert. Ein Kredit ging auch an das Finanzinstitut von Rafael Morales.

Kleine Kredite mit großer Wirkung

Neben seiner Maschine steht ein großes Holzgestell, auf das die bunten Garne je nach Muster aufgespult werden. Rafael kann sich glücklich schätzen, denn seine Ausrüstung ist bereits abbezahlt. Mit dem laufenden Kredit von Santa Anita kann Rafael Garn in größeren Mengen kaufen. Während er die Stoffe webt, näht seine Frau die Säume und Schlaufen. An die 20 Dollar bringt der Familie eine Hängematte ein. Das hat ihnen ein Stück weit ihr „Buen Vivir“, ein gutes Leben ermöglicht, sprich ein solides Haus und die Ausbildung ihrer drei Kinder. Der Jüngste studiert soziale Entwicklung. Seine Mutter hofft, dass er später in ihrer Gegend arbeitet.

7.000 Anleger aus Baden-Württemberg

Dem alternativen Finanzmodell von Oikocredit vertrauen mittlerweilemehr als 7.000Anlegerinnen und Anlegeraus Baden-Württemberg. Mit ihrer Geldanlage tragen sie dazu bei, Arbeitsplätze zu schaffen, kleinbäuerliche Landwirtschaft zu fördern und die Lebensbedingungen von Menschen mit geringem Einkommen zu verbessern. Die Anlage in Genossenschaftsanteilen ist ab 200 Euro möglich. Die Dividende in den letzten 25 Jahren lag bei 1-2%. Mehr darüber erfahren Sie bei der Messe Grünes Geld, die am 12. November im Historischen Kaufhaus Freiburg stattfindet.

Infos: www.gruenes-geld.de