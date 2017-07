Krebstherapie und was danach kommt

Bei der modernen Krebstherapie ist die Strahlenbehandlung eine sehr schonende und präzise Therapieform. Eine Krebsbehandlung kann für Körper, Seele und Geist sehr anstrengend sein und den ganzen Menschen beeinträchtigen. Eine Rehabilitationsmaßnahme trägt dazu bei, den Übergang in den gewohnten Alltag zu erleichtern, den Erfolg der Behandlung abzusichern sowie etwaigen Spätfolgen und Einschränkungen nach Möglichkeit vorzubeugen. Das Zentrum für Strahlentherapie (Freiburg), die Klinik Park-Therme (Badenweiler) und die Winkelwaldklinik (Nordrach) laden am 17. Juli, 19 Uhr, im Bürgerhaus Seepark in Freiburg ein zum Gesundheitsforum „Krebstherapie und was danach kommt“.

Interessierte haben die Möglichkeit, sich aus erster Hand über die sinnvolle Verbindung von Therapie und Rehabilitation sowie organisatorische Aspekte („Weg in die Reha“) zu informieren. Die Referenten PD Dr. Christian Weißenberger, Dr. Mario Schubert und Dr. Lars-Hendrik Nipken stehen nach ihren Vorträgen auch für Fragen zur Verfügung.

PD Dr. Christian Weissenberger, Leiter des Zentrums für Strahlentherapie, erläutert wie wichtig eine systemische Therapie ist, um Krebszellen im gesamten Körper zu behandeln und schnell zu beseitigen und erläutert die Vorteile der Strahlenbehandlung. Die Strahlentherapie ist eine lokale, nicht-invasive, hochpräzise Behandlungsmethode mit hohen Sicherheitsstandards und regelmäßigen Qualitätskontrollen. Bildgebende Verfahren wie die Computer- oder Magnetresonanztomografie ermöglichen eine exakte Ortung des Krankheitsherdes, sodass die Radioonkologen die Strahlen dann zielgenau auf das zu bestrahlende Gewebe lenken können. Umliegendes Gewebe bleibt weitestgehend verschont.

Als Partner der bestehenden Tumorzentren und der niedergelassenen Ärzte steht das ambulante Zentrum für Strahlentherapie und Radioonkologie in Freiburg für eine Philosophie, die höchste medizinische Kompetenz in Verbindung mit menschlicher Zuwendung und Servicequalität in ansprechender Atmosphäre als integralen Bestandteil moderner Strahlentherapie betrachtet. Im Anschluss werden Dr. Mario Schubert, Leitender Arzt in der Klinik Park-Therme und Dr. Lars-Hendrik Nipken, Ltd. Oberarzt Onkologie der Winkelwaldklinik darstellen, wie bei Krebspatienten in der Reha-Phase der Erfolg der begonnenen Therapie abgesichert werden kann: Im Vordergrund steht die Beseitigung und Besserung der individuellen Krankheitsbeschwerden und damit die Steigerung der Lebensqualität der Patienten.

Ziel jeder onkologischen Reha-Behandlung ist es, im heilsamen, ganzheitlichen Umgang die vorhandenen körperlichen und seelischen Belastungen der Betroffenen abzubauen, die gesundheitsfördernden Kräfte der Patienten zu aktivieren und so die Rückkehr in ein gesünderes Leben zu unterstützen. Die Park-Therme in Badenweiler ist eine an den aktuellen Fachstandards der Rehabilitationsmedizin ausgerichtete onkologische Fachklinik für Anschlussrehabilitation und Nachsorge mit den Schwerpunkten Urologie, Hämatologie und Gynäkologie.

Die Winkelwaldklinik Nord-rach ist seit mehr als 40 Jahren spezialisiert auf Brustkrebs, gynäkologische Krebserkrankungen, Schilddrüsenkrebs sowie Krebserkrankungen von Blut und Lymphdrüsen.

Der Eintritt ist kostenfrei, aufgrund begrenzter Kapazität ist eine Anmeldung erforderlich (info@stz-fr.de, Telefon 0761 / 151 864-05).