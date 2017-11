In eigener Sache: Neuer Online-Veranstaltungskalender des Kultur Joker Alle Theaterstücke, Konzerte, Lesungen und weiteren Veranstaltungen im Überblick Liebe Leserinnen und Leser, ab sofort finden Sie auf kulturjoker.de einen neuen Veranstaltungskalender. Alle Theaterstücke, Konzerte, Lesungen, Vorträge und weiteren Veranstaltungen in Freiburg, Basel und Umgebung, die im Kalender der gedruckten Ausgabe des Kultur Joker aufgeführt sind, können Sie ab jetzt komfortabel online nach Datum, Rubrik und Ortschaften filtern oder nach bestimmten Programminhalten durchsuchen. Im neuen Onlinekalender werden darüber hinaus auch Termine aufgeführt, die aus Platzgründen nicht im gedruckten Kalender aufgeführt werden konnten oder die für die gedruckte Ausgabe zu spät übermittelt wurden. Sie finden den Veranstaltungskalender oben im Menü unter dem Punkt „Veranstaltungen“ oder hier. Für Musiker, Künstler, Veranstalter oder Betreiber von Veranstaltungsstätten im Verbreitungsgebiet des Kultur Joker besteht nach wie vor die Möglichkeit, Termine selbst in den Kalender einzutragen. Das Verfahren hierfür wurde verändert. So ist eine Anmeldung nicht mehr nötig, sie können jedoch auch selbst nichts mehr an den eingetragenen Terminen verändern. Sollten sich nach Übermittlung des Termins Änderungen oder Absagen ergeben, kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder per E-Mail. Alle eingetragenen Termine werden vor Veröffentlichung redaktionell geprüft, alle weiteren „Spielregeln“ finden Sie über dem Formular zum Eintragen von Veranstaltungen. Nach wie vor ist der Annahmeschluss für Termine, die auch in der gedruckten Ausgabe des Kultur Joker aufgeführt werden sollen, der 15. des Vormonats. Wenn Sie zusätzlich zu einem Kalendereintrag auch eine redaktionelle Berichterstattung über ihre Veranstaltung wünschen, senden Sie bitte ebenfalls bis spätestens zum 15. des Vormonats eine E-Mail an redaktion@kulturjoker.de. Je früher, desto besser! Bereits seit vergangenem Jahr haben mobile Nutzer die Möglichkeit, über die kostenlose Bürger-App „Wunderfitz“ (Android | iOS) des Freiburger Energieversorgers Badenova auf die Termine des Kultur Joker zugreifen. „Wunderfitz“ bietet darüber hinaus weitere Serviceleistungen, wie eine Fahrplanauskunft, einen Schneekalender sowie regionale Neuigkeiten, an. „Südwest ist eine Verortung der Weltoffenheit“ » Einen Kommentar schreiben

