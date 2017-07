Freiburger Museumsnacht am 22. Juli Das Motto lautet „ewig“. Als fester Bestandteil des Freiburger Kultursommers lockt auch die diesjährige Freiburger Museumsnacht mit Performances, Konzerten, Aktionen und Themenführungen. Über 100 Programmpunkte füllen die Nacht des 22. Juli, von 18 bis 1 Uhr. Das Motto lautet „ewig“. Das Augustinermuseum wartet in dieser Nacht mit einem Lichtspektakel und Gesang von der Opernsängerin Claudia Mundi auf. Die aktuelle Sonderausstellung im Haus der Graphischen Sammlung „Greifenegg und Ramberg. Eine Freundschaft in Zeichnungen“ zeigt eine wahrhaft ewige Freundschaftsbeziehung. Zu später Stunde tritt die Sprechtheatergruppe Laut & Lyrik mit ihrer beeindruckenden Wortakrobatik auf den Plan. Das Museum für Neue Kunst zeigt hingegen ein düsteres Thema, die Ausstellung „Gutes Sterben – Falscher Tod“. Daneben das volle Leben: Im Innenhof des Museums regt eine Runde Lindy-Hop zum Mittanzen an. Nebenan, im Innenhof des Museums Natur und Mensch, tritt das multinationale Heim- und Fluchtorchester auf. Dazu die Funky Marching Band mit ihrem Programm „Von der Taufe bis zur Bahre“, ganz passend zur Ausstellung: „Todsicher? Letzte Reise ungewiss“. Das Museum für Stadtgeschichte begrüßt die Musikerinnen und Musiker der Musikschule Freiburg im Innenhof und fragt mit einer Ausstellung: „War früher die Zukunft früher besser?“ Zurück in die Vergangenheit weist auch das Museum Colombischlössle, so beim Live Action Role Play im Colombipark oder mit Kostümführungen durch das Museum. Im Treppenhaus sorgt Let‘s Sax für beschwingte Momente, ebenso die Guggemusikgruppe Eckepfätzer. In der Adelhauser Kirche erklingt ein klassisches Konzert auf der Welte-Orgel und die Adelhauserstiftung verkostet die Gäste mit Weinen des Stiftungsweinguts Freiburg. Im Uniseum erwartet die Besucher der Freiburger Bächlechor to go. Empfehlenswert auch das regional geprägte Fasnetmuseum mitsamt Führung und die Archäologische Sammlung mit einem Abstecher in die Abgusswerkstatt. Bei der Münsterbauhütte findet ein Tango zwischen den Steinen statt. Alle Filmfreunde erfreut das Kino im Alten Wiehrebahnhof mit Filmkomik für die Ewigkeit. Himmlische Gefilde, aber auch bunte Pflanzenwelten gibt es im Planetarium Freiburg und dem Botanischen Garten zu erleben. Im Kunstverein Freiburg erwartet die Besucher im Rahmen der Zukunftsschau „Site Visit“ eine fiktive Ausstellung, präsentiert durch die Künstlerin Louise Guerra in ihrem Spiel mit multiplen Identitäten. Fabian Lutz www.freiburg.de Über den Augenblick hinaus Otto Freundlich: Pionier der Abstraktion » Einen Kommentar schreiben

