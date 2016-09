„Freiburg Health Race“ im Mooswald Patientensporttag am 24. September in Freiburg Mit dem Patientensporttag „Freiburg Health Race“ sind am 24. September alle, die Spaß an Sport und Bewegung haben, herzlich eingeladen in einem gemeinsamen Erlebnis die Lust an der Bewegung zu entdecken und sich aus erster Hand zu informieren. Startpunkt ist der Parkplatz am Diakoniekrankenhaus in der Wirthstraße in Freiburg-Landwasser. Der Lauf geht dann in den Mooswald, wo auf die Teilnehmer verschiedene ‚Aufgaben‘ warten.

Gefragt sind dabei Wissen, Ausdauer und Geschicklichkeit. Infostände und ein hochkarätig besetztes Vortragsprogramm zum Thema „Sport und Gesundheit“ erwarten die Gäste. Für die aktiven Teilnehmer am Lauf ist eine Anmeldung erbeten über www.Freiburg-Health-Race.com. Der Eintritt ist frei, Startgebühren werden nicht erhoben. Sport und Bewegung schützt gegen Erkrankungen und im Falle einer Erkrankung hilft beides bei der Heilung. Es gibt immer mehr wissenschaftliche Untersuchungen, die eine Lebensverlängerung nachweisen. Sport ist heute fester Bestandteil moderner Präventions- und Therapiekonzepte beispielsweise bei Krebs sowie Erkrankungen des Kreislaufs und des Bewegungsapparats. Ziel ist eine Verbesserung von Ausdauer, Kraft und Beweglichkeit, was zu einer höheren Lebensqualität führt. Dies ist alles bekannt und alles eine Binsenweisheit – doch viele Patientinnen und Patienten haben weniger ein Erkenntnis- als vielmehr ein Umsetzungsproblem. Das gilt aber ebenso für viele Gesunde – und für die Ärztinnen und Ärzte, die gern in ihren Patientengesprächen Sport empfehlen. Erschwerend kommt dazu, dass viele Lauf- und Sportveranstaltungen bei Strecken von 6 Kilometern erst anfangen – für viele Untrainierte, mehr noch für Erkrankte, ist dies eine zu hohe Hürde. Vor diesem Hintergrund betont PD Dr. Christian Weissenberger, Leiter des Zentrums für Strahlentherapie, stellvertretend für die Organisatoren: „Beim Patientensporttag geht es gar nicht um Bestzeiten, sondern ums Mitmachen und gemeinsam Spaß an Bewegung haben!“. Wer also lieber erstmal mit einem ruhigen Gang durch den schönen Mooswald beginnen will, ist genauso herzlich eingeladen wie der geübte Läufer. Und beim Gewinnen hat jeder „Health Race“-Teilnehmer die exakt gleichen Chancen – die Preise werden im Rahmen einer großen Tombola verlost! Ärztinnen und Ärzten sowie der medizinischen Belegschaft aus Krankenhäusern, Praxen und Fitnessstudios bietet sich die Chance mit gutem Beispiel voranzugehen. Sie können sich aktiv am „Freiburg Health Race 2016“ beteiligen – es lehnt an das Veranstaltungskonzept der Stiftung „Leben mit Krebs“ aus Heidelberg an und geht Hand in Hand mit dem in Freiburg etablierten und seit Jahren erfolgreich praktizierten „OnkoFit“- Programms. Es wird auch Verpflegungsmöglichkeiten geben. Die Teilnehmerzahl für den ersten Lauf dieser Art ist auf 300 Personen beschränkt. Frühes Anmelden lohnt sich daher. Die Veranstaltung wurde initiiert vom Zentrum für Strahlentherapie Freiburg und ist ein Projekt, bei dem Praxen aus dem Bereich Onkologie und Orthopädie, Krankenhäuser und andere Gesundheitsanbieter (Reha-Einrichtungen, Reha-Kliniken) sowie Krankenkassen und Sportvereine gemeinsam aktiv sein werden. Infos:

Freiburg Health Race

c/o Zentrum für Strahlentherapie

Wirthstraße 11c, Freiburg.

T.: 0761 15 18 64 05

IchMachMit@Freiburg-Health-Race.com

www.freiburg-health-race.com

